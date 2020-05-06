Yunus, balıkların ardından ırmağa girdi
06.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:38
BARTIN'da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü.
BARTIN'da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü.
Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'na yunusun girdiği görüldü. Balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Yunus, bir süre sonra denize döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA