Yunus, balıkların ardından ırmağa girdi
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Yunus, balıkların ardından ırmağa girdi

Yunus, balıkların ardından ırmağa girdi
06.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:38

BARTIN'da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü.

BARTIN'da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü.

Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'na yunusun girdiği görüldü. Balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Yunus, bir süre sonra denize döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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