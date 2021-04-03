Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
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Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu İstanbul'da havadan görüntülenen yunus balığı sürüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

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İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da havadan görüntülenen yunus balığı sürüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Marmara Denizinde son yıllarda artan yunus balığı popülasyonu nedeniyle İstanbul' Boğazında görsel şölen oluşuyor.

Korona virüs salgını ile birlikte İstanbul'da deniz trafiğinin büyük ölçüde azalması, Yunus balıklarının daha çok gözükmesine neden oldu. Eskiden küçük guruplar halinde nadir gözüken, yunuslar artık İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüntülenebiliyor. Son olarak İstanbul Sarayburnu açıklarında drone ile görüntülenen yunus balıkları da Marmara Denizi'nde nüfusunun arttığını kanıtlar nitelikte. Havadan görüntülenen yunus balıkları turkuaza bürünen İstanbul Boğazında dans edercesine yüzdüğü görüldü. Kimi zaman vapurların peşine takılan yunuslar bazen gemilerin önünde onlarla yarışmaya çalışarak oynadıkları biliniyor.

Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu
Son dakika! İstanbul'da yunus balığı sürüsü görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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