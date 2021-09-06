Yunus Akgün Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden mavi-lacivertli ekip son olarak Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır" denildi.

Öte yandan Yunus Akgün, geçen sezon da Adana Demirspor'da kiralık oynamış toplam 7 gol atmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı