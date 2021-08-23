Yunus AKDAĞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Yunus AKDAĞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yunus AKDAĞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Yunus AKDAĞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Tayyar, Ünal, Merhum Hikmet ve Fazlı AKDAĞ'ın kardeşleri Nursefa, Mustafa, Zuhal ve Nihal AKDAĞ'ın babaları Nurten AKDAĞ'ın eşi Yaver İÇ, Ünal OKUR ve Önder ER'in kayınpederleri Yunus AKDAĞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Bağlarbaşı mahallesi Ahmet Ziyaüddin camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Mustafa AKDAĞ: 0505 800 20 08

23 Ağustos 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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