Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı

Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Türkiye'nin kültürel miraslarının gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Aigai Antik Kenti ile Yuntdağı Köseler Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda asfalt çalışması yapıyor.

Türkiye'nin kültürel miraslarının gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Aigai Antik Kenti ile Yuntdağı Köseler Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda asfalt çalışması yapıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Köseler Mahallesi'nde yer alan Aigai Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için 2004 yılından beri kazı çalışmaları devam ediyor. Günümüzden yaklaşık 2800 yıl önce kurulan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli eserlere ulaşıldı. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği, coğrafyamızın kültürel mirası açısından önemli bir değere sahip olan Aigai Antik Kenti'ne ulaşımın daha rahat bir şekilde sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Antik Kent ile Yuntdağı Köseler Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda asfalt çalışması yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve bölge muhtarları ile birlikte yürütülen yol çalışmasını inceledi.

Yapılan yol çalışmasıyla birlikte Aigai Antik Kenti'ne ulaşımın daha rahat bir şekilde olacağını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "17 yıldır kazı yapıyoruz ama günden güne giderek artan bir ziyaretçi potansiyeli var. Şuan, yılda 10 binin üzerinde ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. Tur obüsleri girip çıkıyor. Buradaki en büyük sorun araçların geçişişinde çok ciddi sorun yaşıyorduk. Yeni çalışmayla beraber yolun çok rahatladığını gördük. Ben, bu açıdan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Burası çok önemli potansiyele sahip bir yer. Artık, insanlar daha güvenli bir şekilde kenti ziyarete gelebilirler" dedi. - MANİSA

Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı
Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı
Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit
Spor Diego Diego Costa Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuntdağı'nda yol çalışmaları Aigai'den başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 15:24:34. #1.16#

title