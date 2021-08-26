YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçiler için Afyonkarahisar Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Taşıma-İş sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçiler için Afyonkarahisar Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Taşıma-İş sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, fuar alanında düzenlenen törende görüşmelerin olumlu bir şekilde neticelenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sendikayla kırılmadan, restleşmeden çok güzel bir anlaşma ortamı sağladıklarını ifade eden Zeybek, "Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız sözleşme neticesinde en düşük maaşı 3 bin 507 lira yaptık. Bayram ikramiyeleriyle bu rakam 3 bin 600 lira olacak. Medeni durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak maaş ödemelerimizi 4 bin 100 liraya kadar yükselttik. Hiçbir arkadaşın geriye dönük alacağı kalmayacak. Bu ücretler için imkanlarımızı zorladık, hakkaniyete riayet ettik. Hepinize hayırlı olsun."

Göreve geldiği ilk günlerde mesai ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamanın farklı yorumlandığını hatırlatan Zeybek, "Belediye Başkanı olduğumuz günden bu tarafa üzerimizdeki yükün farkındayız. Sizler de bizler de Afyonkarahisar'ın hizmetkarıyız. Sizleri kendimizden ayrı görmüyoruz. Bizlerin gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağımızsınız." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz de pandemi döneminde fedakarca çalışan tüm emekçilere teşekkür ederek Afyonkarahisar'da emekçiler adına güzel bir gün yaşadıklarını belirtti. İyi bir sözleşme yapabilmek için birkaç kriter ortaya koyduklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Birinci kriterimiz toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarımızın zamanında ödenmesidir. İkincisi, bir toplu iş sözleşmesinin iş barışını tesis etmesidir. Üçüncüsü, imzaladığımız sözleşmeyle iş yerinde üyelerimizin iş güvencesinin sağlamasıdır. Toplu iş sözleşmesini başarılı olarak değerlendirmek için bu kriterleri sağlamaya çalışıyoruz ki Afyonkarahisar'da da bu başarıyı yakaladık. Ülke olarak, belediyeler olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Belediyelerin imkanlarına baktığımız zaman gelirlerde büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara rağmen, belediye yönetimimiz samimi olarak bu sözleşmeyi en iyi noktada bitirmek için büyük bir özveri gösterdi. Sözleşmenin masada, karşılıklı anlayışla tamamlanmış olması nedeniyle belediye başkanımıza, belediye yönetim ekibine ve şirketimizin genel müdürüne sendikamız adına teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da görüşmeler sırasında gösterdiği fedakarlıktan dolayı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek "Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin lehinize olacak uygulamaları yapacağından eminiz. Sizin buradaki alacaklarınızla alakalı kısa sürede oluşan farkları da sosyal ve idari haklarla ilgili güzel bir çalışma sergileyecektir. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, belediye başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, YÜNTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arıcı, YÜNTAŞ Genel Müdürü Arif Birsen ile çok sayıda çalışan katıldı.

YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Mesut Akusta Kaan Yıldırım Merve Boluğur Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YÜNTAŞ ve AFBELSAN'da toplu sözlem görüşmelerinde anlaşmaya varıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 23:15:48. #1.14#

title