Yünsa, üretim hattındaki 650 makineyi çevrimi içi izliyor

Yünsa, üretim hattındaki 650 makineyi çevrim içi izliyor.

Yünsa, üretim hattındaki 650 makineyi çevrim içi izliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yünsa, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde, küresel markalara karşı rekabet avantajını artırıyor. Şirket, 2021 yılı için planladığı 4 milyon avroluk yatırım planlamasını hayata geçirmeye devam ediyor.

Endüstri 4.0, otomasyon ve dijitalleşme alanlarında yatırım projelerine ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık veren Yünsa, üretim hattındaki 650 makineyi çevrim içi izliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, dijitalleşme çalışmalarıyla ilgili olarak, "Geçen yıl temelini attığımız strateji doğrultusunda Yünsa'ya avantaj sağlayacak, Endüstri 4.0 altyapısına uygun, otomasyon ve kontrol sistemleri ile sürdürülebilir ve ekolojik üretim süreçleri geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sürmegöz, her aşamada teknolojinin avantajlarından yararlandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir yandan inovatif ürün geliştirirken diğer yandan da ham madde girişinden tüm üretim süreçlerinin online takip ve kontrol edilmesine kadar her aşamada teknolojinin avantajlarından yararlanıyoruz. Endüstri 4.0, IOT, RFID, akıllı giyilebilir teknolojiler ve dijitalleşme konularında yatırım projeleri ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 650 adet makinemizi tüm mühendis ve yöneticilerimiz bulundukları herhangi bir ortamdan online olarak izleyebiliyor. Bu sayede anlamlı veriler biriktirerek büyük veri çalışmaları ile süreçlerimizi de iyileştirme fırsatı yaratıyoruz. Eskiden manuel ya da ofis uygulamaları ile hazırlanan birçok rapor ve sunum, bugün tüm verilerin dijital ortamlara taşınması ile otomatik, hızlı ve verimli bir şekilde oluşturuluyor."

Tekstil sektörünü ilgilendiren yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini aktaran Sürmegöz, "Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulu entegre üretim tesisimizle Avrupa'nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi konumundayız. Fabrikamızda yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahibiz. İplik, çözgü ve dokuma, boyama ve apreleme süreçlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Yünsa olarak sürekli değişim ve gelişim içerisindeyiz. Farklılık yaratacak, bize rekabet üstünlüğü sağlayabilecek teknolojilerin takip edilmesi en önemli önceliklerimizden biri. Sadece bu konu için kurduğumuz özel bir ekibimiz var. Diğer yandan da otomasyon ve robotların kullanımının mümkün olduğu alanlarda da fizibilite çalışmaları ile yeni yatırımlara karar vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Koleksiyonumuzu dijitale taşıdık"

Mustafa Sürmegöz, her rengin sayısız tonu olduğu gibi dijital bir karşılığının da bulunduğunu belirterek, pandemi döneminde iş yapış şekillerinin dijital dünyaya taşınmasıyla Yünsa olarak kumaş koleksiyonunu dijital ortama taşıdıklarını, müşteri ziyareti yapamadıkları bu dönemde tasarımlarını müşterilerine bulut ortamı üzerinden aktardıklarını, ayrıca kusursuz hizmet sunmak için renkleri dijital olarak kodladıklarını, bu sayede kendi dijital renk veri tabanlarını oluşturarak Yünsa standartlarına uygun hizmete devam ettiklerini kaydetti.

Nesnelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan RFID teknolojisine geçiş çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Sürmegöz, "RFID çipler ile kumaş izlenebilirliği ve proses şartlarını çalışılan kumaşa uygun olarak makinenin kendi kendine ayarlaması üzerinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu sistemi kademeli bir şekilde devreye alarak yıl sonuna kadar tüm apre makinelerinde RFID teknolojisi ile izlenebilirliği bir üst seviyeye çıkarmayı, kayıplarımızı azaltmayı ve kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz