Yünsa'nın kumaşları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Avrupa'nın en büyük üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, Münih ve Moskova fuarlarının ardından Paris'teki Premiere Vision Fuarı'nda yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yünsa, dünya modasında söz sahibi, sayısı 400'ü aşkın modacı ve firmaya ürünlerini ulaştırıyor. Yerli bir marka olarak Türkiye'yi temsil eden Yünsa, Türk kumaşlarını bu kez Avrupa'nın en önemli fuarlarında sektör temsilcileri ile buluşturuyor.

Tekstil sektörünün küresel devlerini ağırlayan Münih ve Moskova fuarlarının ardından, 21-23 Eylül'de gerçekleştirilecek global tekstil fuarı Premiere Vision Paris'te konuklarla bir araya gelecek olan Yünsa, Türk kumaşlarını Avrupa'ya bir kez daha tanıtacak. Yünsa fuarda, rahatlık ve kaliteyi ön plana çıkaran 2022-2023 Sonbahar-Kış koleksiyonunu sergileyecek.

Türk kumaşları yurt dışında yoğun ilgi görüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkek giyim için takım elbiselik kumaşlardan üniformalık ve döşemelik kumaşlara kadar oldukça zengin bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Bu ürün gruplarının yanında yüzde 100 doğal ve sürdürülebilir bir ham madde olan yünün kaşmir, ipek, keten ve pamuk gibi özel doğal elyaflarla harmanlanarak iddialı tuşelerle zenginleştirilmesiyle oluşan Premium koleksiyonlarımız da bulunuyor. Katıldığımız Münih ve Moskova fuarlarında özellikle günlük kullanıma uygun, rahatlığıyla ön plana çıkan casual tasarımlarımız, yüksek esnekliğe sahip power-strech ürünlerimiz ve sürdürülebilir, çevre dostu kumaşlarımız büyük ilgi gördü. Şimdi ise sırada Paris fuarı var."

Sürmegöz, Premiere Vision Paris'te rahatlık ve kaliteyi öncelik edinen 2022-2023 kış kreasyonlarının sergileneceğini anımsatarak, "Küresel ağımız sayesinde 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyaca ünlü büyük moda markalarının kumaş tedarikçisi olarak üst segment, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunuyoruz. Katıldığımız her fuarda başarılı iş birlikleri gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası arenada dev markalardan büyük ilgi görmek gurur veriyor." ifadelerini kullandı.