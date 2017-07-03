Yunanlıların Saldırdığı Kuru Yük Gemisi Marmaris'te (2)

SALDIRI 1 SAAT SÜRMÜŞ



Uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan gümrüklü limana sahil güvenlik ekipleri nezaretinde getirildi. Olayla ilgili konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk "İçerisinde 1 kaptan ve 13 mürettebatımızın bulunduğu kuru yük gemisine Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süreyle ateş açılmıştır. Bu hoş bir şey değil, bunu kınıyoruz. Burada can söz konusudur. Canlar hiçe atılmıştır. Burada mermiler 1 arkadaşımıza dahi isabet etmiş olsaydı bu iş burda farklı bir noktaya giderdi. Türkiye ve Yunanistan olarak sosyo-ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri geliştirmek için çabalıyoruz. Bu yapılanları kınıyorum. İki ülke ilişkilerine gölge düşüyor. Tekrar geçmiş olsun. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum" dedi.