Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 lastik bot içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
09.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:43

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 lastik bot içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 3 lastik bot içerisindeki 134 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildi. Ayvacık'ın Babakale, Sivrice ve Arıklı açıklarındaki 3 lastik bot içerisindeki toplam 134 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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