Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 100 düzensiz göçmen iki ayrı operasyonla sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 100 düzensiz göçmen iki ayrı operasyonla sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında ise yine can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki ayrı operasyonda kurtarılan 100 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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