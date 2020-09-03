Yunanlılar yine Türk karasularına itti
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Yunanlılar yine Türk karasularına itti

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği lastik bottaki düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanlılar yine Türk karasularına itti
03.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:36

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği lastik bottaki düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Bodrum Karaada açıklarında deniz üzerinde sürüklenen içinde iki düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, cep telefonları, paraları ve motoru sökülen lastik bot içinde iki düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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