Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanlılar trafından geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
17.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanlılar trafından geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tekne içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan sorgulamada göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiğini söylediği öğrenildi. 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Kaynak: İHA

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