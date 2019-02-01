Yunanlılar Karacabey'e Hayran Kaldı

Yunanistan'ın Avrupa Leylek Köyü temsilcilerinden Eleni Makrigianni ve Dina Tirpanaki gerçekleştirdikleri ziyarette, Karacabey'in doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Karacabey, 01.02.2019 – Avrupa Leylek Köyleri Birliği Türkiye temsilcisi olan ve gerçekleştirdiği Leylek Master Planı ile doğa koruma projelerinde ayrı bir yer edinen Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü, önceki gün Yunan misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Yunanistan'ın Poros şehrinden Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nin Yunan temsilcileri Eleni Makrigianni ve Dina Tirpanaki, Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde ilçenin doğal güzelliklerini gözlemleyerek bölgede incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen programda, Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü'nü de gezen ikili, buradaki değişimin olumlu yönde olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Longoza övgü

Yunan ekip ayrıca, Karacabey gezileri sırasında ilçenin Kocaçay Deltası sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük longoz ormanı özelliğini taşıyan Karacabey Longozunu da gezme imkânı buldu.

Buranın oldukça önemli bir yer olduğu vurgusunu yapan ekip, doğa koruma ve farkındalık çalışmalarından dolayı Karacabey Belediyesi'nden de övgüyle bahsetti.

Doğaya karşı duyarlı ve önemli adımlar

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yunan misafirlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Leylek Koruma projesinden yola çıkarak, Uluabat Gölü'nün bütününe hitap eden bir Leylek Master Planı hazırladık. Buradan çıkış noktamız göçmen kuşlar olsa da bizim projemizde yerel ırklar, yerel halkın daha verimli bir istihdamı ve doğaya farkındalık çalışmalarımız da doğru orantıda oldu. Bir yandan Eskikaraağaç'ı her geçen gün turizm merkezi olma yolunda ilerletiyoruz, bir yandan da doğaya karşı duyarlı ve önemli adımlar atıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar, yurtdışından da takdir topluyor. Alman merkezli Euro Nature Derneği, Leylek Master Planımız için ciddi bir fon hibesinde bulundu. Çeşitli doğa dernekleri de bu projemizi inceleyerek olumlu görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Bizler de bundan Karacabeyliler olarak büyük onur duyuyoruz'' dedi.

Kaynak: Bültenler