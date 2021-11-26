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Yunanlılar göçmenleri özel tekne ile geri gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanlılar göçmenleri özel tekne ile geri gönderdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Özel bir tekne içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 Suriye, 5 Filistin ve 4 ırak uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

Teknede göçmen kaçakçısı olduğu şüphesi ile bir kişi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan göçmen kaçaklığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Yunanlılar göçmenleri özel tekne ile geri gönderdi

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