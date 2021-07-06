Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti
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Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti

Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerinin can sallarına bindirip Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerinin can sallarına bindirip Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine belirtilen bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, can sallarına balık istifi gibi bindirilmiş göçmenlerle karşılaştı. Yunan askerlerince Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı.

Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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