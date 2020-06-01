Yunanlılar göçmen botunu patlattı; 1 ölü
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Yunanlılar göçmen botunu patlattı; 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmak isterken Yunan sahilinin ateş etmesi sonucu battığı iddia edilen botta bulunan bir göçmen hayatını kaybetti.

Yunanlılar göçmen botunu patlattı; 1 ölü
01.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:46

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmak isterken Yunan sahilinin ateş etmesi sonucu battığı iddia edilen botta bulunan bir göçmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahil bandında yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler 31 kişi olduklarını ve Sisam Adası'na geçtiklerini, 2 kişinin adaya girebildiğini fakat 29 göçmenin Yunan unsurları tarafından can salına bindirilip Türk Karasularına getirildiğini ancak botun Türk Karasularına girdikten sonra patlattığını söylemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan arama kurtarma çalışmaları başladı. Sahil Güvenlik helikopterinin tespiti üzerine 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dalış timi denizden 1 göçmenin cansız bedenini çıkardı. Kurtarılan göçmenler ekipler tarafından karaya çıkartıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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