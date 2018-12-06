Yunanlı Turizmcilerden Kazdağlarına Büyük İlgi

Yunanistan'nın Midilli (Lesvos) Adasından, Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Yunanlı turizmciler Kazdağlarına hayran kaldı.

Midilli Adası Malyvos Şehri Turizm Tanıtım Derneği üyeleri Edremit'i ziyaret etti. Yunanlı Turizmcileri bölgede ağırlayan Demre Tour Yetkilisi Aysen Önem "Molyvos şehri turizm açısından midilli adasının en önemli şehri gelen turizmci arkadaşlarımızın o şehrin en büyük otelcileri turizm operatörleri ve restorancıları. Hem bölgemizi ziyaret ettiler hem de alışveriş yaptılar. Ayrıca yaptığımız istişarelerle 2019 yazı için yeni planlamalar yaptık. Kazdağlarının zirvesine de bir yürüyüş gerçekleştiren grup gördükleri manzaradan oldukça etkilendiler. Assos - Akçay - Edremit - Güre beldelerini ziyaret edip hem tarihi hem de turistik noktalarda ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı zamanda misafir ettiğimiz turizm tanıtım grubu geçen sene tüm Yunanistanda turizm tanıtımı konusunda ödül almış bir grup, ortak projelerimiz hakkında fikir alışverişi yaptık."dedi. - BALIKESİR