Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
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Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
01.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:14

İzmir açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

İzmir açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Boğaz Adası üzerinde bugün saat 07.17'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Gelen bilgi üzerine görevlendirilen, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edildi. Yunanların adeta ölüme terk ettiği 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 3'ü çocuk toplam 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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