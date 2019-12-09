Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

09.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:59
Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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