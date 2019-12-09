Yunanistanlı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
09.12.2019 20:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:53
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Yunanistan uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA