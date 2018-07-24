Yunanistan Yangını: Kayalık Arazide Denize İnen Patikayı Bulamayınca Can Verdiler
Yunanistan'daki yangın felaketinde hayatını kaybeden 74 kişiden 26'sının Atina'nın 45 kilometre doğusundaki bir sahil beldesinde, alevlerin hızla sardığı bir tarlada mahsur kaldıkları, denize doğru kaçmaya çalışırken bunu başaramayıp trajik biçimde yanarak öldükleri ortaya çıktı.
Yunanistan'daki yangın felaketinde hayatını kaybeden 74 kişiden 26'sının Atina'nın 45 kilometre doğusundaki bir sahil beldesinde, alevlerin hızla sardığı bir tarlada mahsur kaldıkları, denize doğru kaçmaya çalışırken bunu başaramayıp trajik biçimde yanarak öldükleri ortaya çıktı.
Kaynak: Euronews.com