Yunanistan: Yangında Kaybolan 9 Yaşındaki İkizler Aranıyor

Doğu Attika bölgesinde iki gün önce çıkan ve 80'den fazla insanın yaşamına mal olan yangında kesin kayıp sayısı şimdiye kadar açıklanmazken, yakınlarını kaybedenler internet sitelerinde resimlerini yayınlayarak onlar hakkında bir haber almaya çalışıyor.

Arama çalışmaları kapsamında son saatlerde dokuz yaşındaki ikiz kardeşlerin hikayesi herkesi duygulandırdı. Babaanneleri ve dedeleriyle yazlık evlerinde kalan kızlar düne kadar kayıp listesindeydi; ancak, gece anne ve babaları onları televizyonda bir tekneden inerken gördüklerini iddia ettiler. O andan sonra iki kız çocuğu hakkında araştırma başlatıldı.

Sahillerden derin yanıklarla teknelere bindirilip Rafina limanına çıkarılanlar arasında olduğu belirtilen iki kız, bir televizyon kanalının kamerasına takılmıştı. Tekne sahibi iki kızın tekneye yaşıtı iki kızla beraber bindirildiğini, ancak onların anneleriyle birlikte olduğunu anımsadığını söyledi.

İkizlerin babası televizyon kanallarında konuşup herkesin yardım etmesini istedi. Kamerada kendilerini görenlerin polise gidip kızlar hakkında bilgi vermeleri isteniyor. - Atina