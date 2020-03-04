Yunanistan ve Türkiye arasında sıkışıp kalan sığınmacılar
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Yunanistan ve Türkiye arasında sıkışıp kalan sığınmacılar

Türkiye'nin, ülkeden gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açacağı haberini duyarak yola çıkan ve Yunanistan sınırına giden pek çok sığınmacı, Avrupa'ya açılan kapıların açık olduğunu sanıyordu.

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47

'nin, ülkeden gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açacağı haberini duyarak yola çıkan ve sınırına giden pek çok sığınmacı, 'ya açılan kapıların açık olduğunu sanıyordu. Şimdi iki ülke arasındaki tarafsız bölgede sıkışıp kaldılar.



Haber Videosu

: Yunanistan ve Türkiye arasında sıkışıp kalan sığınmacılar
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