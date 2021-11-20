MSB: 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 7 kişi sınırda yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si FETÖ, 1'i Deaş terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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