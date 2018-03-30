Yunanistan ve Makedonya Arasındaki "İsim Sorunu"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya'nın "isim sorunuyla" ilgili taraflar arasında uzlaşmaya yönelik adımlar atıldığını, çözüm konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, iki ülke arasındaki "isim sorununu" görüşmek üzere BM Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Kocias, görüşme sonrasında Yunan gazetecilere açıklamada bulundu.

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde, meselelerin ne şekilde çözüleceğine dair taraflar arasında görüş birliği sağlandığını ifade eden Kocias, "Sanırım attığımız adımlar zor adımlar ancak tüm adımlar bizi bir çözüm olasılığına yaklaştırıyor." dedi.

Kocias, görüşmelerde iki ülkenin hangi konularda anlaştığı ve hangilerinde anlaşamadığının ayrıntılarıyla kaydedildiğini belirterek, "Taraflar için önemli olan meseleleri belirledik ve bundan sonraki buluşmamızda büyük bir adım atmak için hazır olacağımızı umuyorum" ifadesini kullandı.

Yunan Dışişleri Bakanı Kocias, bundan sonrası için bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruyu, "Gerekli tüm adımlar için plan ve anlaşmalar mevcut." diye yanıtladı.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.