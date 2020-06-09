Yunanistan ve İtalya Ekonomik Münhasır Bölge anlaşması imzaladı
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Yunanistan ve İtalya Ekonomik Münhasır Bölge anlaşması imzaladı

Yunanistan ve İtalya, İyon Denizi'nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı.

09.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:21

Yunanistan ve İtalya, İyon Denizi'nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tarafından imzalanan anlaşma sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Yunanistan ve İtalya Ekonomik Münhasır Bölge anlaşması imzaladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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