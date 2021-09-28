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Yunanistan ve Fransa'dan savunma işbirliği anlaşması

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Yunanistan ve Fransa'dan savunma işbirliği anlaşması

Yunanistan yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında Fransa'dan 3 fırkateyn satın alacak.

Yunanistan yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında Fransa'dan 3 fırkateyn satın alacak.

Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasından çekilen Avustralya'nın İngiltere ve ABD ile ittifak kurması Fransa'yı yeni işbirliklerine yöneltti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi. Miçotakis'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre, Yunanistan Fransa'dan 3 fırkateyn satın alacak. Yunanistan basınına göre, Atina Belharra sınıfı 3 fırkateyn için Fransa'ya 3 milyar euro ödeyecek.

Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, Yunanistan ve Fransa'nın savunma alanında işbirliğini geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Macron da yaptığı açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etme kararının, Paris'in Hint-Pasifik bölgesindeki stratejisini değiştirmeyeceğini söyleyen Macron, Avrupa ülkelerini stratejik çıkarları koruma konusunda "toy davranmamaya" çağırdı.

Fransa'nın bölgede ortakları bulunduğunu belirten Macron, "Fransa, herhangi bir sözleşmeden bağımsız olarak bir Hint-Pasifik gücü. Bir milyondan fazla vatandaşımız burada yaşıyor, 8 binden fazla Fransız askeri burada görev yapıyor. Avustralya'nın seçiminin önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek sonuçları olacak" dedi.

Avustralya, 16 Eylül'de İngiltere ve ABD ile AUKUS güvenlik ittifakını imzaladıktan sonra Fransa'dan denizaltı satın almak için imzaladığı yaklaşık 56 milyar euroluk anlaşmayı iptal etmişti. Fransa ise Avustralya'nın kararının ardından Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Macron bugün yaptığı açıklamada, Paris'e geri çağrılan Washington büyükelçisinin 29 Eylül'de görevine döneceğini söyledi.

Yunanistan daha önce de Fransa'dan Rafale Fransız savaş uçakları alacağını duyurmuştu.

(İHA)

Yunanistan ve Fransa'dan savunma işbirliği anlaşması

Yunanistan ve Fransa'dan savunma işbirliği anlaşması

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