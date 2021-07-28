Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri Atina'da bir araya geldi
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Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri Atina'da bir araya geldi

Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri Atina'da bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ilişkilerini güçlendirme konusunda görüşmek üzere bir araya geldi.

Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ilişkilerini güçlendirme konusunda görüşmek üzere bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in katıldığı toplantı sonunda yapılan ortak açıklamada, üç liderin, aralarındaki koordinasyon mekanizması kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi sonrasında ortaklık ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Atina'da bir araya geldiği ifade edildi.

Başlıca gündem maddesini barış ve istikrarla ilgili konuların oluşturduğu ifade edilen üçlü toplantıda, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'nın yanı sıra Kıbrıs ile Filistin meselelerinin ele alındığı aktarıldı.

Miçotakis, Kral Abdullah ve Anastasiadis daha önce, 2018'de GKRY'de, 2019'da da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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