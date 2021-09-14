Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı - Haberler
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Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 bin 934 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 bin 934 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Düzensiz göçmenlerin iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları "umut yolculuğu" devam ediyor.

Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu düzensiz göçmenler, kapasitesinin çok üzerindeki bindikleri bot, can salları ve teknelerle açıldıkları Ege Denizi'nde zorlu deniz ve hava koşullarının yanı sıra Yunanistan unsurlarının kötü muamelesi ile de karşılaşıyor.

Yunanistan unsurlarınca yakalanan düzensiz göçmenler, şiddete maruz kalıyor. Düzensiz göçmenler para, ziynet gibi değerli eşyalarının yanı sıra yiyecek ve içecekleri dahi ellerinden alınarak motorları sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itiliyor. Adeta ölüme terk edilen göçmenlere Türkiye yaşam eli uzatıyor.

En fazla İzmir açıklarında kurtarma oldu

Denizlerde görevini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir taraftan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da çaresiz halde denizde bırakılmış düzensiz göçmenlerin imdadına koşuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın 8 aylık ocak-ağustos döneminde geri itilen 5 bin 934 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla açıkları, geri itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı iller arasında yer aldı. En fazla göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı. Ekipler, ocak-ağustos döneminde İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca motorları sökülen, lastik botlar içinde veya can yelekleriyle denizde ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin 746 düzensiz göçmenin imdadına koştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'de 1146, Balıkesir'de 729, Muğla'da 560, Aydın'da 738 geri itilen ya da mahsur kalan düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının insansız hava aracı ile icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk kara sularına ittiği 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla karaya çıkarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlere yiyecek, giyecek ve battaniye verildi, tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar ise hastanelere götürüldü. Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı - Haberler
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