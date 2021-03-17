Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:07

Göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması İZMİR - İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması İZMİR - İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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