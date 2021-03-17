Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı
17.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:07
Göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması İZMİR - İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması İZMİR - İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı