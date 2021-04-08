MSB: Meriç Nehri'nde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinden şiddet gören ve botun devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 göçmenin kurtarıldığını, 1 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinden şiddet gören ve botun devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 göçmenin kurtarıldığını, 1 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "5 Nisan 2021'de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti" denildi. MSB, sağlık ekiplerinin adacıkta göçmenlere müdahale ederken çekilen fotoğrafları da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı