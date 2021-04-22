Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 15.35'te, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salı içerisindeki 36 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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