Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım saat 12.20 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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