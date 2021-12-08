Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme'nin Karaada batısında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen ada üzerinde kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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