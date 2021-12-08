Yunanistan unsurlarınca denize atılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme'nin Karaada batısında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 8 düzensiz göçmen ada üzerinde kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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