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Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacıların gözlerine zarar vermek amacıyla "yeşil lazer" ışığı tutuyor.

20.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:48
Yunanistan

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacıların gözlerine zarar vermek amacıyla "yeşil lazer" ışığı tutuyor.

Sığınmacıların Avrupa sınırındaki bekleyişlerinde 22. güne girildi.

Tek istekleri Yunanistan'ı transit geçip Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek olan sığınmacılar, çeşitli zorluklara rağmen bekleyişlerini sürdürüyor.

Yunanistan, üç haftalık süreçte sığınmacılara uyguladığı sert müdahalelere her gün yenilerini ekliyor.

Plastik ve gerçek mermiler kullanmasının yanı sıra yoğun gaz bombalarıyla saldıran Yunanistan, sığınmacıların üzerilerine atılan gaz bombasının daha etkili olması için sınıra büyük fan koyarak zulmün şiddetini artırdı.

Plastik merminin saplanması için içine çivi benzeri tel yerleştiren Yunan güçleri, bir sığınmacıyı da kaynar suyla haşladı.

Yeni taktik kör etmek üzerine

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bekleyen sığınmacıların üzerine, göze kısa süreli isabet ettiğinde dahi retinaya zarar verdiği bilinen yeşil lazer ışığı tutmaya başladı.

Yunan askerleri, geçici ve kalıcı körlükler oluşturduğu bilinen yeşil lazeri, gaz bombalarıyla saldırılarının ardından kullanmayı sürdürüyor.

Sağlık Müdürü Kalkan lazer tehlikesine dikkati çekti

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın sınırında bekleyen sığınmacılara başından beri insanlık dışı muamelelerde bulunduğunu söyledi.

Kalkan, son günlerde sığınmacıların üzerine Yunan askerlerince tutulan lazer ışınlarının gözle temasının son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Lazer ışınlarının körlüğe kadar etkilerinin olabildiğini ifade eden Kalkan, "Bir tarafta çocuklara, kadınlara, sığınmacılara şefkat elini uzatan Türkiye'yi, bir tarafta da sığınmacılara gaddarca davranan Yunanistan'ı görmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA

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