Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzattı
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Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzattı

Yunanistan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan'a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan'a kadar uzattı.

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Yunanistan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan'a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan'a kadar uzattı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Yunanistan'da uygulanan seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Yunanistan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan'a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Negatif test sonucu şartı

Kısıtlamalar kapsamında, yurtdışından Yunanistan'a gelen yolcular varıştan 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu ibraz etmeleri gerektiği ve varışta ise rastgele Covid-19 testine tabi tutulacakları belirtildi.

Aşılanan İsrailliler karantinadan muaf

Tüm yabancı yolcuların, 7 gün karantinaya tabi olacağı ifade edilirken, Yunanistan'a gelmeden en az iki hafta önce tamamen aşılanmış olan İsrailli yolcuların iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında karantinadan muaf olduğu ifade edildi.

Yunanistan, İngiltere dahil 10 ülke dışında, Avrupa Birliği üyesi olmayan çoğu ülkeden uçuşları askıya almış, iç hat uçuşlarda ise sadece zorunlu seyahatlere izin veriliyor.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 275 bin 414'e, toplam can kaybı ise 8 bin 380'e ulaştı. - ATİNA

Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzattı
Yunanistan, uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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