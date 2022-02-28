Yunanistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye edecek - Haberler

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Yunanistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye edecek

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye edecek

??????? Yunanistan'ın Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye edileceği açıklandı.

??????? Yunanistan'ın Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye edileceği açıklandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa bölgesi ve civarındaki güvenlik durumu nedeniyle, Yunan vatandaşlarının ve ailelerinin bölgeden tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 26 Yunan vatandaşın Moldova'ya ulaştığı kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Ukrayna, Yunan, Güncel, Haberler

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