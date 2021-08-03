Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?

Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'de peş peşe gerçekleşen yangınlar 6 gündür devam ediyor. Yangınlarda Rusya ve Azerbaycan'dan yardım gelirken, daha önce orman yangınları için yardıma hazır olduklarını bildiren komşumuz Yunanistan'ın tavrı tepki çekti. Peki, Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?

Peş peşe gelen yangın haberleri sonrası adeta cehennemi yaşayan Türkiye, daha önce yardıma hazır olduğunu söyleyen Yunanistan, tavrı nedeniyle tepki çekti. Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamalar sonrası yardım edemeyeceklerini açıklamasının ardından internette en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte detaylar.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'YE NEDEN YARDIM ETMEDİ?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TALEBİNE YUNANİSTAN YANIT VERMEDİ

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

"KENDİ ÜLKEMİZDEKİ YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ"

Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Diana Spencer Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 01:24:58. #1.16#

title