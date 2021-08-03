Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?

Türkiye'de peş peşe gerçekleşen yangınlar 6 gündür devam ediyor. Yangınlarda Rusya ve Azerbaycan'dan yardım gelirken, daha önce orman yangınları için yardıma hazır olduklarını bildiren komşumuz Yunanistan'ın tavrı tepki çekti. Peki, Yunanistan, Türkiye'ye yardım etmedi mi? Yunanistan, AB'nin Türkiye'ye yardım çağrısına ne cevap verdi? Yunanistan, Türkiye'ye neden yardım etmedi?

Peş peşe gelen yangın haberleri sonrası adeta cehennemi yaşayan Türkiye, daha önce yardıma hazır olduğunu söyleyen Yunanistan, tavrı nedeniyle tepki çekti. Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamalar sonrası yardım edemeyeceklerini açıklamasının ardından internette en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte detaylar.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'YE NEDEN YARDIM ETMEDİ?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TALEBİNE YUNANİSTAN YANIT VERMEDİ

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

"KENDİ ÜLKEMİZDEKİ YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ"

Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.