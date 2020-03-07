Yunanistan-Türkiye sınırında herkes 'Suriyeli' olmak istiyor

07.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:16

Yunanistan-Türkiye sınırında kamp kurup Avrupa Birliği'ne (AB) geçmek için bekleyen Suriyeliler, aynı hedefle sınıra akın eden diğer göçmenlerden şikayetçi.



Suriyeliler, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen göçmenlerin kendilerini 'Suriyeli' gibi tanıtmasının, gerçekten savaştan kaçanların şansını baltaladığını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle