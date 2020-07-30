Yunanistan Türkiye'den askeri 50 İHA sipariş etti
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Yunanistan Türkiye'den askeri 50 İHA sipariş etti

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası gerginlik artmıştı. Yunanistan, Türk şirketi Assuva'dan 50 taktik insansız hava aracı sipariş etti.

Yunanistan Türkiye'den askeri 50 İHA sipariş etti
30.07.2020 07:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 07:59

Ayasofya'nın ibadete açılması ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar sonrası gerginliğin arttığı Yunanistan, Türkiye'deninsansız hava aracı sipariş etti. Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet taktik İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

AB ÜYESİ ÜLKEYE YAPILAN İLK İHRACAT

DefenseNews'te yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'a gönderilen iki "Proton Elic RB-128" tipi uçağın, kabul testlerinden başarıyla geçtiği belirtildi.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, açıklamasında bunun şirketin hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söyledi. Şirketin daha önce Türk, Çin ve Sri Lanka ordularına İHA sistemleri sattığı bilgisini paylaşarak, "Yunanistan'a ihracat için gerekli tüm lisansları aldık" dedi.

İHA'LAR ARAMA KURTARMADA KULLANILACAK

Yunanistan'a satılacak İHA'ların, arama ve kurtarma misyonlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Bu uçakların ayrıca yeraltı sığınaklarını, patlayıcıları, kara mayınlarını ve kimyasal maddeleri de tespit edebildiği bilgisi veriliyor.

Uçakların 1 kilometreye kadar ve yeraltında 50 metreye kadar mesafeden görüntü yakalayabilen termal kameraya sahip olduğu kaydediliyor.

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