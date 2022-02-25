Yunanistan-Türkiye basketbol maçının ardından

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 72-71 yenen Yunanistan'ın başantrenörü Sotiris Manolopoulos, Türkiye'nin kendilerinden daha iyi hazırlanarak geldiğini ve bu durumun özellikle maçın son bölümünde kendini gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manolopoulos, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti.

Takımının büyük bir özveriyle oynadığını dile getiren Manolopoulos, "Türkiye çok güçlü bir takım ve bizden daha iyi hazırlandılar çünkü birlikte çalışmak için daha çok zamanları vardı. Bu durumum özellikle maçın son bölümünde kendini gösterdi." dedi.

Manolopoulos, agresif bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü söyleyerek, "Sürprizler yaptık ama fark olunca Türkiye daha iyiye gitti ve biz daha da kötüye gittik. Bizi hatalara sürüklediler çünkü sistemleri bilmeyen çok oyuncumuz vardı. Pazartesi günü Türkiye'de çok zor bir maçımız var." ifadelerini kullandı.