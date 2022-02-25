Yunanistan-Türkiye basketbol maçının ardından

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a 72-71 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, son anlarda yaptıkları bazı hatalar nedeniyle kazanmaları gereken maçta yenildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ene, iki takım oyuncularını da yoğun maç takviminde ortaya koydukları basketboldan ötürü tebrik etti.

Takımın birlikte çalışması ve bu maça hazırlanması için yeteri kadar zaman bulamadığını kaydeden Ene, "Kazanmamız gerekiyordu ancak son anlarda bazı hatalar yaptık." diye konuştu.

Ene, mevcut maç takviminin Avrupa basketbolu açısından ideal olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En iyi takımı çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yunanistan Basketbol Federasyonu da aynısını yapıyor, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuların isteği ve fedakarlığı olmasaydı bu takımı çıkaramazdık."

Milli basketbolcu Oğuz Savaş ise iki takımın da ortaya koyduğu yoğun mücadeleye işaret ederek, "Harika bir atmosfer vardı ve sonuçta bir mucize ile kaybettik. Üzülecek vaktimiz yok. İkinci maça hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.