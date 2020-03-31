Yunanistan toplam korona vakası bini aştı Yunanistan'da toplam korona virüs vakaları bin 314'e ulaşırken, hayatını kaybedenler ise 49'a yükseldi.

Yunanistan'da toplam korona virüs vakaları bin 314'e ulaşırken, hayatını kaybedenler ise 49'a yükseldi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Tsiodras, yaptığı açıklamada korona virüs sebebi ile son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 82 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Tsiodras, hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, toplam vaka sayısının bin 314'e ulaştığını duyururken, 84 hastanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, korona virüs vakalarının artması nedeni ile Kastoria şehrinde bulunan Mesopotamia beldesinin karantina altına alındığını duyurdu.

Hardalias, 5 ayrı bölgede ise gelecek günlerde akşam 20: 00'den sabah 08.00'e sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, bu yasağın 14 Nisan tarihine kadar süreceğini ifade etti. Hardalias, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek bölgelerin Kastoria, Orestida ve Nestorio belediyeleri ve İskeçe şehrinde bulunan Miki ( ustafçova) beldeleri olduğunu açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA