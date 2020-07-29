Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri Türk askeri kurtardı
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Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri Türk askeri kurtardı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri Türk askeri kurtardı
29.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:48

Çanakkale açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 13 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
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