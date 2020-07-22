Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 20 Temmuz Pazartesi günü saat 02.40'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 31 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE Kaynak: İHA