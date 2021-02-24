Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı
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Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:25
Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından sınır hattından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 26 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından sınır hattından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 26 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Rahmanca Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 26 düzensiz göçmen tespit edildi.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenlere yardım eli uzattı. Düzensiz göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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