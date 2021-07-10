Yunanistan tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Temmuz saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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