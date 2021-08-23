Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
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Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

İddialara göre, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu. Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
Son Dakika | Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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