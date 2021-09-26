Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, deplasmanda kazandı - Haberler Spor
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Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, deplasmanda kazandı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 10'a yükselten Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Asteras Tripolis ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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